أخبار مصر | "التضامن": غدا صرف معاشات شهر أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": غدا صرف معاشات شهر أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر أغسطس، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق الأول من أغسطس بدلا من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى.

وأكدت الوزارة، أنه سيجرى تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، موضحة عدم انصراف العاملين يوم 1 أغسطس حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة، وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة أولوياتها.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تقديم صرف المعاشات المحول صرفها على البنوك اعتبارًا من اليوم الخامس من شهر أعسطس بدلا من 10 أغسطس بزيادة 15%، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.