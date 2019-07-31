أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر الزيادة الجديدة في رسوم المغادرة من المطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر الزيادة الجديدة في رسوم المغادرة من المطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الطيران المدني، رقم 221، لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية.

ونص القرار على دفع 25 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له، و5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

كما نص على زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.