شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على مكتب تنسيق جامعة المنصورة في أول أيام المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة مع بدء أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019 تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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ويسجل الطلاب رغباتهم لاختيار الكليات بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية فأكثر وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر، وتستمر أعمال المرحلة الثانية من التنسيق بداية من اليوم الأربعاء ٣١ يوليو وحتى يوم الأحد المقبل ٤ أغسطس ٢٠١٩ م.

وقال الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، «أن الجامعة جهزت 3 معامل للتنسيق موزعة على النحو التالي:»المركز الرئيسي بداخل المدينة الجامعية بشارع جيهان، معمل بكلية التربية معمل بكلية الصيدلة«، مشيرا إلى أنه تم تزويدهم بأجهزة الحاسب الآلي المتصلة بالإنترنت وتوفير عدد كاف من السادة العاملين لتقديم الدعم الفني للطلاب خلال مختلف مراحل التنسيق هذا العام، مطالباً الطلاب بتحري الدقة في اختيار الرغبات واستكمالها بشكل جيد.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجامعة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة هذا العام، وذلك بداية من تقديم الدعم للطلاب الراغبين في التسجيل على موقع التنسيق لإجراء اختبارات القدرات ثم البدء في كتابة الرغبات لمختلف مراحل التنسيق وفقًا للحد الأدنى للدرجات التي أقرتها الوزارة.