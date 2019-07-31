شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تحصل على التجديد لشهادة الأيزو 9001 للسنة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، حصول الجامعة على التجديد السنوي لشهادة الأيزو ٩٠٠١ في القطاع الإداري، وذلك للعام الثالث على التوالي في المراجعة الدورية الثالثة.

وأكد أن الجامعة تسعى للريادة والتميز العلمي محليا ودوليا، وأضاف أن الأيزو هي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة، وأن شهادة الأيزو هي تتويج لمجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل. وتابع إننا نهدف لإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل.

ومن جانبها أضافت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أننا نعمل في ظل منظومة جودة التعليم والبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم المجتمع ويحل مشكلاته، جاء ذلك خلال زيارة الشركة المانحة للجودة (AJA)، والشركة الاستشارية.

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وقال المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة إنه تم إعداد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل لتأهيل مختلف إدارات الجامعة لتجديد الاعتماد، والتي تناولت التعريف بكيفية صياغة وأهداف الإدارات، وقياس مدى تحقق الهدف ومعوقات تحققه، والتعريف بمفاهيم الجودة، وكيفية إدراج أهداف كل إدارة مع الأهداف العليا للجامعة.

وأعلن الدكتور حمدي كمال عطاالله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على مشروع تطبيق الجودة طبقا للمواصفة ISO 9001 2015: قامت شركة AJA Egypt بتجديد شهادة الأيزو للجامعة في القطاع الإداري، وذلك بعد مراجعة الشركة لقطاعات الجامعة الخمسة (قطاع رئيس الجامعة- قطاعات النواب- قطاع أمين عام الجامعة).

وقد أشاد المهندس أحمد عثمان، مدير شركة AJA Egypt ورئيس فريق المراجعين، بما حققته الجامعة من نجاحات متميزة في مختلف الأنشطة، خاصة كلية طب الأسنان والتجهيزات الحديثة بالمستشفى الجديد، والذي لا يقل بأي حال من الأحوال عن مستشفيات الأسنان العالمية. كما أشاد بمركز تنمية الموارد البشرية، وشبكة معلومات الجامعة في ثوبها الجديد، وغرفة التحكم الإلكترونية.

وفي نهاية الاجتماع الذي حضره أمناء الجامعة المساعدون، ومديرو عموم الإدارات المختلفة، وأعضاء وحدة ضمان جودة الهيكل الإداري بالجامعة.. وجه رئيس الجامعة الشكر للجميع على مشاركتهم الفعالة في الحصول على التجديد لشهادة الأيزو.