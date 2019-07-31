شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «تنسيقية الأحزاب»: «الدورة السابعة» من أقوى المؤتمرات الوطنية للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد المشاركين في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن «الدورة السابعة من أقوى المؤتمرات الوطنية الشباب، لتضمنها نموذج محاكاة الدولة المصرية، الذي تم إعداده في هذه الدورة باحترافية شديدة».

وأضاف «نصرالله» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «النموذج أشرف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا وأبدى عدة ملاحظات كان من شأنها إيضاح أسلوب اتخاذ القرار بالدولة المصرية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، كما تعرض لعدة أزمات وقرارات مهمة اتخذتها الدولة مؤخرًا بشفافية تامة ساهمت في زياده الوعي عند الشباب، وأزالت أي لبس عند عموم المصريين».

وأشار إلى «وجود حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بكامل تشكيلها، بالإضافة لعدد كبير من المحافظين، وكبار رجال الدولة مما ساهم إضفاء المزيد من الحيوية والجدية على الجلسة».