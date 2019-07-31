شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تستقبل «طلاب المرحلة الثانية» لإجراء أعمال التنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة الأقصر، الأربعاء، طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020، وذلك من خلال معامل الحاسب الآلى بالإدارة المركزية للجامعة وكلية الحاسبات والمعلومات.

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وأكد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، في تصريحات صحفية، على استعداد الجامعة بفريق من الفنيين والإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة.

ووجه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق على أكمل وجه، وسيتم العمل وفقًا للمواعيد التي تقررها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موضحاً أن هذه الخدمة تعتبر مجانيه بناء على تعليمات مكتب التنسيق الرئيسى .

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.