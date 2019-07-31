شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم عدد من الشباب الأفريقي من الدفعة الأولي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب.
وكانت قد انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.
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