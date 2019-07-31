شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في ورشة العمل التدريبية الأولى لجائزة «التميز الحكومي العربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد من جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الإثنين 29 حتى اليوم 31 من يوليو الجاري، وانعقدت الورشة في القاهرة بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في نشاط يهدف إلى تعريف وتدريب المُرشحين على المعايير الخاصة بالجائزة لاسيما مفاهيم الجودة والتميز الحكومي مما يُعزز المشاركة الفعالة في الفئات المختلفة للجائزة، وذلك في إطار المشاركة في جائزة «التميز الحكومي العربي» التي أُطلقت بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 مايو 2019، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين الجهاز الإدراي في المنطقة العربية لتحقيق التميز الحكومي طبقاً للمعايير العالمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هدف جائزة التميز الحكومي العربي إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، بالإضافة إلى تقدير دور الحكومات التي تحقق نتائج متميزة ومستدامة في مجال الأداء الحكومي.

ويشار إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي التي تم الإعلان عنها في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في شهر مايو الماضي، تهدف أيضًا إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويحدث فكرًا قياديًا إيجابيًا لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وتشمل الجائزة 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية عربي، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسة وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسة فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

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وتسعى جائزة التميز الحكومي العربي لتكون منصة منظومة حكومية متكاملة وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا على مستوى العمل الحكومي والخدمات الحكومية، بحيث تكون مضمارًا للتنافس بين مختلف الجهات الحكومية في العالم العربي على تعزيز التميز والارتقاء بالأداء وتطوير كفاءة العمل الحكومي والابتكار في الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، بما يحقق أهداف الإنسان العربي بالمساهمة الفاعلة في تحقيق الذات وتنمية المجتمعات العربية والمساهمة في الحضارة الإنسانية وحركة الابتكار والنمو والتقدم البشري.

كما تستهدف الجائزة الوصول إلى إرساء دعائم راسخة لحكومات المستقبل في العالم العربي، والتي تجعل من الابتكار والتحسين المستمر والتطوير ثقافة عمل راسخة في مختلف بنى العمل الحكومي لخدمة الأفراد والمجتمعات، وخلق بيئة حيوية داعمة للتنمية تحقق الأهداف الطموحة وتمكّن الشباب من التركيز على الإبداع وبناء المستقبل عبر توفير خدمات حكومية متطورة عالية الكفاءة.

وتتم عملية تقييم المشاركات في الجائزة وفق ثلاثة مستويات تتضمن لجنة التحكيم وفريقًا فنيًا وفرق المقيّمين بهدف تحقيق معايير الشفافية والحياد والنزاهة في مختلف محطات التقييم، وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مجموعة من الأعضاء المستقلين المتخصصين في مجال تقييم التميز الحكومي وفق المعايير والمقاييس العالمية، فيما يتكوّن الفريق الفني وفرق المقيّمين من خبراء ومتخصصين في تقييم أداء المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية وفق معايير حكومة الجائزة لتحديد الفائزين ضمن مختلف الفئات الفردية والمؤسسية للجائزة.

وتنقسم عملية التقييم إلى ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة المطابقة التي تتضمن تقييم الطلبات من حيث مطابقتها لشروط وأحكام الترشح للجائزة، واستيفاء الجهة المترشحة من الأفراد أو المؤسسات للمقاييس التي تتطلبها الجائزة مع كافة الوثائق والمعطيات المطلوبة. تليها مرحلة التقييم الأولي، والتي يتم فيها اختيار أفضل عشرة طلبات مؤهلة للفوز بكل فئة من فئات الجائزة، حيث تختارها لجنة التحكيم وفق معايير موضوعية محددة تؤكد تميزها عن غيرها من الطلبات المقدمة.

وحضر الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي المنعقدة خلال الفترة من 29 إلى اليوم 31 من يوليو الجاري بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، مشاركون من ثمان دول عربية هي: الإمارات، مصر، موريتانيا الكويت، سلطنة عمان، البحرين، فلسطين، السعودية، ومثل مصر فيها وفدًا برئاسة السيد محمد سامي، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت في مايو 2019 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.