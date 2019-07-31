شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن رؤساء الوحدات القروية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيسًا للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودته لجهة عمله الأصلية، وتكليف حسام الدين مصطفى من العاملين بمركز ومدينة القناطر بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بسندبيس خلفا له لحين شغل الوظيفة.
وفي قليوب، قرر المحافظ تكليف محمود إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية بميت حلفا بجانب عمله رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس، وإلغاء ندب رحاب عبدالنبي رئيس الوحدة المحلية بناي، وتعيين هالة خليل رئيسا للوحدة خلفا لها، في إطار تجديد الدماء للقيادات في الوحدات القروية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن رؤساء الوحدات القروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.