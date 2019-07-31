شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن رؤساء الوحدات القروية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيسًا للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودته لجهة عمله الأصلية، وتكليف حسام الدين مصطفى من العاملين بمركز ومدينة القناطر بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بسندبيس خلفا له لحين شغل الوظيفة.

وفي قليوب، قرر المحافظ تكليف محمود إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية بميت حلفا بجانب عمله رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس، وإلغاء ندب رحاب عبدالنبي رئيس الوحدة المحلية بناي، وتعيين هالة خليل رئيسا للوحدة خلفا لها، في إطار تجديد الدماء للقيادات في الوحدات القروية.