شكرا لقرائتكم خبر عن منعا للغش..مواصفات اللحوم البقرى والجاموسى والضانى الطازجة ×13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر لـ"الخليج 365"، عددا من مواصفات وعلامات تمييز اللحوم الطازجة الصالحة من اللحوم المغشوشة ، أو الخلط بين أنواع اللحوم المختلفة ،وذلك لضمان شراء المواطنين للحوم سليمة خلال أيام عيد الاضحى.

- لحوم الابقار صغيرة السن بلونه الأحمر الفاتح والملمس الناعم أو القوام اللين الثابت ولون الدهن يكون أبيض فاتح.

- اللحم البقرى الألياف رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف.

- اللحم البقرى الكبير فلونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن.

-تزداد الدهون تحت الجلد وحول الكليتين، بينما ألياف اللحم واضحة وترى بالعين المجردة وطعمه مستساع بعد تمام النضوج.

- اللحم الجاموسى لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة.

-لحم الضانى تتميز لحوم الأغنام بلونها الأحمر الفاتح فى السن الصغير.

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-والغامق فى السن الكبير للضانى وملمسها ناعم وقوامها لين ثابت ودهونها بيضاء.

- لحوم الضانى تميل إلى الأصفر الفاتح ولا يوجد دهن بين العضلات ويكون أبيض ناصعا في السن الكبير.

-لحم "البتلو" ناعم الملمس يميل إلى الرمادى.

-اللحم الجملى فيكون أحمر وردى فى الصغير وأحمر داكن فى الكبير،ولا يوجد دهون بين العضلات.

- اللحوم الداكنة اللون والخشنة الملمس أو تظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة على كبر عمر الذبيحة.

- اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، فتظهر بها نقط نزفية فى نسيج اللحوم وتكون رائحتها غير طبيعية أو ملمسها لزج".

-لون الدهن الأصفر البرتقالى أو الأبيض للحوم الكبيرة العمر.

- الدهن الجاموسى فلونه أبيض لامع "فضى"، أما اللون الأصفر الليمونى فيدل على حالة مرضية".