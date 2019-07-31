وكيل "العلاج الطبيعى": ممارسة أطباء الروماتيزم والتمريض لمهنتنا مخالف للقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن ممارسة أطباء الروماتيزم والتمريض التابع لهم، لمهنة العلاح الطبيعى، مخالفة صريحة وصارخة لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مضيفا: ليس من حق أى فرد أيا كان تخصصه ممارسة مهنة العلاج الطبيعى، واستعمال أجهزته إلا أخصائى العلاج الطبيعى، المرخص له بمزاولة المهنة من وزارة الصحة، ومُقيد بجداول النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وأضاف شوقى، لليوم السابع، أن ما تدعيه نقابة الأطباء بأنه ليس من مصلحة المريض تقديم خدمات العلاج الطبيعي بدون إشراف طبى، هو حق يراد به باطل، فالمريض يتلقى الرعاية الطبية من الطبيب المعالج، أى كان تخصصه، ويتم تحويله للعلاج الطبيعى لتقييمه ووضع خطة العلاج الطبيعى اللازمة له وتنفيذها، ثم تحويله مرة أخرى للطبيب المعالج سواء بعد انتهاء العلاج أو عند ظهور أعراض جديدة على المريض، مشيرا إلى عدم وجود وسيط فى العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى، والطبيب.
كانت نقابة الأطباء، قد أصدرت بيان، بشأن مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى، بمحافظة الأسكندرية، تتهم من خلاله العلاج الطبيعى، اقتحام قسم الطب الطبيعى، واستيلائهم على أجهزة العلاج الطبيعى.
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