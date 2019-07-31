شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البرى تختتم اجتماعاتها بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس مهندس نادر سمير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الوفد المصري فى اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري والتى عقدت بشرم الشيخ واستمرت اعمالها على مدى يومين وترأس الوفد الاردنى المهندس نعيم حسان - أمين عام وزارة النقل بالوكالة.

وأكد المهندس نادر سمير على اهمية استمرار العلاقات الثنائية المتميزه التى تربط بين البلدين مصر والاردن وتعزيز وتوثيق اواصر التعاون المتبادل بين الجانبين ولا سيما فى مجال النقل البرى لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب بما ينعكس على عملية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين مشيرا الى أن الجانبان المصرى والاردنى اتفقا على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي البلدين عبر خط سير العقبة - نويبع وذلك حتى نهاية العام الحالى وفقاً لأحكام اتفاقية النقل البري بينهما.

وأضاف سمير أن الجانب المصري قام بتوفير ورش فنية متخصصة في جمرك نويبع المصرى لتفتيش الشاحنات والبرادات الأردنية وقد تم ابلاغ الجمارك الاردنية بذلك خلال اللجنة الجمركية المشتركة التي عقدت في شهر ابريل 2019.

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ومن جانبه طلب المهندس نعيم حسان أمين عام وزارة النقل توفير قائمة تفصيلية تتضمن الرسوم والبدلات التي يتم تحصيلها من الشاحنات الأردنية في ميناء نويبع وخارجه بموجب ايصالات مالية ، لإعلانها للناقلين لافتا الى ان الجانب المصري سلم نظيره الأردني قائمة بالرسوم المطلوبة، كما أوضح أنه جاري التنسيق مع الاجهزة المعنية لتطبيق نظام النافذة الواحدة بحيث يتم تحصيل كافة الرسوم والمبالغ لكافة الجهات من خلال فاتورة موحدة.

وقد اتُفِق على عقد الاجتماع القادم للجنة الفنية المصرية الاردنية المشتركة للنقل البري في عمان في النصف الاخير من شهر ديسمبر القادم.