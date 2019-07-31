شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: وصول عينة من الأتوبيسات الكهربائية الصينية سبتمبر المقبل للتجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الإنتاج الحربى، لقاءا مع مسئولي شركة فوتون الصينية وشركة (IMUT ) ورئيس مؤسسة إدارة النقل الجماعي ببكين لبحث آخر مستجدات العمل بشأن التصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية، بحضور وزير التنمية المحلية،. محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه خلال اللقاء قامت شركة فوتون الصينية بإجراء تقديم عن إمكانيات ومواصفات الأوتوبيس الذى تم التعاقد على تصنيعه بمصر لتعريف الحضور والمستخدمين للأوتوبيسات بجهاز النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بها والرد علي جميع استفساراتهم، كما تم إجراء تقديم عن منظومة تشغيل الأوتوبيسات الكهربائية بمدينة بكين لنقل هذه التجربة إلى المدن المصرية واكدت الشركة علي انها تعمل حاليا علي توريد أحدث الأوتوبيسات الكهربائية وبما يتناسب مع ظروف التشغيل والعوامل البيئية بمصر.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن تصنيع هذه المركبات الكهربائية يأتي في اطار خطة الحكومة في دعم منظومة النقل وتحديث أسطول الهيئة العامة للنقل العام من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام مما يساهم في تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة والمدن الكبرى وتوفير أفضل خدمة للمواطنين مثمناً على توجه الإنتاج الحربى لتوطين هذه الصناعة بمصر ، وطالب شعراوي الشركة المصنعة بمراعاة تيسير استخدام ذوى الحالات الخاصة لهذه الأتوبيسات حرصاً على راحتهم .

Advertisements

كما استعرض مسئولي شركة فوتون ما تم تنفيذه من إجراءات قامت بها الشركة بعد توقيع عقود التعاون خلال شهر أبريل الماضي حيث قام وفد صيني بزيارة إحدى المصانع خلال شهر يونيو الماضي للإشراف على بدء تجهيز خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، كما سيتم تدريب عدد من المهندسين والفنيين بمقر الشركة في الصين فى شهر أكتوبر القادم، وأنه تم البدء فى تصنيع عدد (2) أوتوبيس ( العينة ) والمخطط وصولهما في نهاية سبتمبر 2019 للاستخدام التجريبي لهما بالقاهرة كنموذج استرشادي للإسراع في الاجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وغيرها من معايير الجودة والأمان ثم تصل باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بعدد (48) أوتوبيس (بعد التفتيش عليها في الصين) إلى المصنع خلال شهر ديسمبر 2019.

وأعرب كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية عن ثقتهما في إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ تصنيع هذه الأتوبيسات الكهربائية وأكدوا ان الاعتماد على هذه الأتوبيسات فى مرفق النقل داخل المحافظات يعد نقلة حضارية ومواكبه للتطور العالمى حيث أن الأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء يختلف عن مثيله الذى يعمل بالوقود أو الغاز من حيث أنه يعد أكثر أمانًا وصديقًا للبيئة، وأقل تكلفة فى عمليات الصيانة والاصلاح .