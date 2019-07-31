شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: أسئلة الفيزياء سهلة وإجاباتها واضحة والان مع تفاصيل الخبر

وقال الطالب كيرلس مجدى، بمدرسة المبتديان الرسمية للغات بالسيدة زينب، إن الأسئلة سهلة عدا جزئيات بسيطة وتم الوصول لإجاباتها بعد تفكير، لافتا إلى أن مستوى الأسئلة متوسط من حيث الصعوبة.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام، من أداء امتحان مادة الفيزياء باختبارات الفرصة الثانية " دور ثان " مؤكدين سهولة الأسئلة ووضوح إجاباتها.

وتعقد الامتحانات فى المدارس الثانوى ورقيا ويعتبر العدد الذى يؤدى الامتحانات محدودا نظرا لقبول تظلمات إعداد كبيرة على نتيجة امتحان مايو الإلكترونى، مما أدى إلى نجاح كثير من الطلبة وعدم حاجتهم لدخول امتحان الفرصة الثانية.

وتعتبر امتحانات الفرصة الثانية إلزامية على الطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح المقررة فى اختبار مايو الماضى، وهى 50% من مجموع المادة وبالتالى تم منحهم فرصة امتحان يوليو الجارى للتعويض على أن يبقى اى طالب لم يدخل امتحان الدور الثانى للاعادة العام المقبل.