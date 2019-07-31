شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم السفير اليونانى ويهدى زوجته شالًا بدويًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء ليلة أمس الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبري بشرم الشيخ، وذلك تكريماً للسفير «ميخائيل دياميسيس»، سفير اليونان بجمهورية مصر العربية، بحضورزوجته السفيره«تيريزه» سفيره اليونان بدوله تونس الشقيقه، وبحضور«توني كازامياس» مستشار رئيس دير سانت كاترين، حيث قام فوده بتكريم دياميسيس، وذلك تقديراً منه للمجهودات المبذوله في تنشيط السياحة اليونانية في محافظة جنوب سيناء عامة، وبمدينة سانت كاترين خاصة.

والجدير بالذكر أن دياميسيس، سفير اليونان، سوف ينتهى عملة في جمهورية مصر العربية في سبتمبر القادم.

Advertisements

فودة يكرم السفير اليونانى ويهدى زوجته شال بدوى

وأعرب السفير اليوناني، عن مدى سعادتة على مدار الثلاث سنوات عمل في سفارة اليونان بالقاهرة، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لمجهوداتة المبذولة في تطوير مدن جنوب سيناء السياحية، وخاصة في دير سانت كاترين ودعمة الدائم لجميع الرهبان به.

كما قدم محافظ جنوب سيناء، الشكر لسفير اليونان، متمنياً له التوفيق في حياتة السياسية، وقدم الشكر لتونى كازامياس، مستشار مطران سانت كاترين، للمجهودات التي يبذلها لتوطيد العلاقات اليونانيه المصريه في مجال السياحه، والاستثمار والسياسة مع محافظة جنوب سيناء، وفي نهاية اللقاء أهدي المحافظ، السفير درع محافظة جنوب سيناء، وزوجته الشال البدوي كهدية تذكارية.

فودة يكرم السفير اليونانى ويهدى زوجته شال بدوى

وقد حضر اللقاء كلاً من اللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.