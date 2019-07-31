شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة «المصرية- الأردنية» المشتركة للنقل البري تختتم أعمالها بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس مهندس نادر سمير، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الوفد المصري في اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري، والتي عقدت بشرم الشيخ واستمرت أعمالها على مدى يومين، وترأس الوفد الأردني المهندس نعيم حسان، أمين عام وزارة النقل بالوكالة.

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أكد المهندس نادر سمير أهمية استمرار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين مصر والأردن، وتعزيز وتوثيق أواصر التعاون المتبادل بين الجانبين ولا سيما في مجال النقل البري، لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب، بما ينعكس على عملية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين المصري والأردني اتفقا على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي البلدين عبر خط سير العقبة- نويبع، وذلك حتى نهاية العام الحالي وفقاً لأحكام اتفاقية النقل البري بينهما، مضيفا أن الجانب المصري قام بتوفير ورش فنية متخصصة في جمرك نويبع المصري لتفتيش الشاحنات والبرادات الأردنية، وقد تم إبلاغ الجمارك الأردنية بذلك خلال اللجنة الجمركية المشتركة التي عقدت في شهر إبريل 2019.

من جانبه طلب المهندس نعيم حسان، أمين عام وزارة النقل توفير قائمة تفصيلية تتضمن الرسوم والبدلات التي يتم تحصيلها من الشاحنات الأردنية في ميناء نويبع وخارجه بموجب إيصالات مالية، لإعلانها للناقلين، لافتا إلى أن الجانب المصري سلم نظيره الأردني قائمة بالرسوم المطلوبة، كما أوضح أنه جار التنسيق مع الأجهزة المعنية لتطبيق نظام النافذة الواحدة بحيث يتم تحصيل كافة الرسوم والمبالغ لكافة الجهات من خلال فاتورة موحدة.

وقد اتُفِق على عقد الاجتماع القادم للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري في عمان في النصف الأخير من شهر ديسمبر القادم.