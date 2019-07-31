شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب» تعلن انطلاق خدمات مركز الاتصالات المتكامل الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن انطلاق خدمات مركز الاتصالات المتكامل غدا الخميس، والذي يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد (16395)، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

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وقال عبدالعظيم حسين، رئيس المصلحة، في تصريح له اليوم، إن مركز الاتصالات المتكامل يأتي في إطار التطوير المستمر الذي تقوم به المصلحة لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة.

وأضاف أن مركز الاتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات، طبقا للنظم العالمية القياسية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/ المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.

وأوضح «حسين» أن مركز الاتصالات سيقدم قنوات اتصال أخرى متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، خدمات الرسائل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وخدمات الدردشة، وتمتد ساعات عمل مركز الاتصالات 16 ساعة يوميا/ 6 أيام في الأسبوع.