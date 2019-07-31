شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توافق على تجنس 43 مواطنا مصريا بجنسيات أخرى ( نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ43 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. Advertisements ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم: الوقائع المصرية 31-7-2019

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