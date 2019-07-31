شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: تخفيض 50% على رسوم الهبوط والانتظار لطائرات مصر للطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادرة صباح اليوم، قرار وزير الطيران الفريق يوتس المصري بمنح الشركة القابضة لمصر للطيران تخفيضاً قدره 50%، على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء لطائرات نقل الركاب التابعة للشركة.

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