شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: تحصيل مبلغ مالي من كل راكب بالرحلات الخارجية والداخلية (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية الصادرة صباح اليوم، قرار وزير الطيران الفريق يونس المصري عدد من القرارات الخاصة بروسم التحصيل من الركاب، وجاء في نص القرارات:

- يحصل من كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية بطريق الجو مقابل عن الخدمات التي تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

25 دولارا أمريكيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

مبلغ 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدى له.

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- زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.

- يحصل رسم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، على النحو التالى:

مبلغ دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ماعدا مطار شرم الشيخ الدولى.

مبلغ 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.

- سيكون التحصيل بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.