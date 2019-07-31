شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: تحصيل مبلغ مالي من كل راكب بالرحلات الخارجية والداخلية (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر عدد الوقائع المصرية الصادرة صباح اليوم، قرار وزير الطيران الفريق يونس المصري عدد من القرارات الخاصة بروسم التحصيل من الركاب، وجاء في نص القرارات:
- يحصل من كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية بطريق الجو مقابل عن الخدمات التي تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
25 دولارا أمريكيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
مبلغ 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدى له.
- زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.
- يحصل رسم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، على النحو التالى:
مبلغ دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ماعدا مطار شرم الشيخ الدولى.
مبلغ 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.
- سيكون التحصيل بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.
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