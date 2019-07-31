شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مكتب تنسيق طلاب الثانوية العامة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرحلة الثانية للتنسيق لمدة 5 أيام تنتهي الأحد 4 أغسطس المقبل بحد أدني 78.05% للعلمي و98.05% للأدبي. ويتنافس في المرحلة الثانية 229 ألفًا و978 طالبًا، من بينهم 175 ألفًا و673 طالبًا من الشعبة العلمية علوم ورياضيات و54 ألفًا و305 طلاب من الشعبة الأدبية.

وتتبقى أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية للشعبة العلمية في كليات الهندسة والحاسبات والتمريض والعلوم والإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، بينما تتبقى أماكن خالية لطلاب الشعبة الأدبية في كليات الآداب والحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق ودار العلوم والتربية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية إلى الكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.