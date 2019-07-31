شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 37»، إسكندرية «23 – 32»، قنا «27 – 41»، الأقصر «28– 42»، أسوان «29 – 42».