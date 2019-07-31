شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشدد علي رئيس كهرباء القناة بإنهاء مشكلة الكابلات المكشوفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر على المهندس محمد السيد رئيس شركة توزيع كهرباء القناة على ضرورة سرعة حل مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة داخل مدينة الغردقة والتي أصبحت تهدد حياة المواطنين وقص الأطوال الزائدة لهذه الكابلات ودفنها تحت الأرض، حتي يتم حماية المواطنين من أية أضرار قد تتعرض لها من هذه الكابلات المكشوفة المنتشرة بشوارع وأحياء الغردقة.

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وطالب عبدالله خلال اجتماعه بالمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمناقشة المشكلات المتعلقة بالكهرباء داخل مدينة الغردقة بضرورة عمل دوريات مستمرة داخل جميع مدن المحافظة وليس فقط مدينة الغردقة لمتابعة عمليات التخلص من هذه الكابلات بدفنها تحت الأرض على عمق كبير بعد أعمال الصيانة الكهربائية التي تتم في أي منطقة، وضرورة إرجاع الشيء لأصله.

ووجه محافظ البحر الأحمر على ضرورة دخول أماكن التطوير الحضري مثل الملاحة والصيادين كأولوية أولي للقيام بمد وتركيت كابلات الكهرباء حتي يتم تركيب الانترلوك في باقي المنطقة، مضيفاً: ضرورة القيام بأعمال الإحلال والتجديد للكابلات المتهالكة بها حتي يتم عملية تطوير هذه المناطق على أكمل وجه.

كانت شكاوى أهالي مدينة الغردقة قد تعددت لمسؤولي شركة الكهرباء بانتشار ظاهرة الكابلات الكهربائية مكشوفة دون ردم حيث ترك مسؤولو قطاع كهرباء البحر الأحمر هذه الكابلات المكشوفة وصندوق التوزيع أمام المنازل دون تغطية لا فرق بين الكابلات ذات الجهد العالي أو المتوسط بمختلف أحجامها دون دفنها أو تغطيتها.