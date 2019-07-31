شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الـ4 خلال عام.. إنقاذ حياة مريض مصاب بجرح ذبحي بالرقبة بـ«بنها الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار للمرة الرابعة خلال عام واحد نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس جراحة القلب والصدر والمناظير في إجراء عملية جراحية عاجلة بواسطة فريق طبي من قسمي جراحة القلب والصدر والجراحة العامة لتصليح جرح قطعي غائر بالقصبة الهوائية لمريض بعد إصابته بآله حادة في مشاجرة بسبب لعب الأطفال. قال الجزار إن المريض حضر من قرية العمار دائرة مركز طوخ في الثانية صباح اليوم الأربعاء يعاني من استرواح هوائي بالرئتين مع تجمع شديد للهواء تحت الجلد مع انغلاق للعينين ويعاني صعوبة في التنفس وجرح بالرقبة ينزف بشدة وتم دخوله فورا عمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة تم إجراء عملية استكشاف للجرح تبين من خلالها وجود نزيف شديد بأوردة الرقبة والغدة الدرقية تمت السيطرة عليه بواسطة أطباء الجراحة العامة الدكاترة محمد علاء ومحمود جودة وأحمد بركات ومحمد شحتة ونورا سنجاب وهبة أبو الخير، وخرج المريض للعناية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر لاستكمال علاجه تحت إشراف فريق التخدير. وأشاد الجزار بجهد الفريق الطبى الذي استطاع خلال عام إجراء قرابة 4 عمليات بنفس الطريقة لأشخاص دخلوا المستشفى مصابين بطعنات ذبحية بالرقبة ويتم إنقاذ حياتهم بفضل الله وجهد الفريق الطبى.

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