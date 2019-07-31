شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 101 مخالفة على النيل فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم تنفيذ 101 إزالة فى 5 محافظات ( سوهاج – البحيرة – أسيوط – المنيا- الغربية) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 47 الف و 203 مخالفة منذ 5 يناير 2015 وحتى الآن

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 53 ألف و 951 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الازالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

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وكلفت الوزارة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على مجرى النيل وفرعيه فى كافة المحافظات المطلة عليه، وتقديم تقرير يومى عن المخالفات التى تم تنفيذها للانتهاء منها بنهاية العام الحالى.

وأكدت الوزارة، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى.