شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة 1440 هجريا مساء غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الافتاء المصرية مساء غدا الخميس هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

وكانت قد نفت الدار ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، من الحديث حول الإعلان عن رؤية هلال شهر ذى الحجة،وقالت فى بيان لها: "انتشر على اليوتيوب وبعض صفحات الفيس بوك أننا أعلنا رؤية هلال شهر ذى الحجة، وهذا الأمر غير صحيح"،وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم ٢٩ من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

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كما دعت المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدا الخميس ،كما دعت من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وجاء في بيان للمحكمة العليا : "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".