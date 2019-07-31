بالأسماء: رفع الجنسية المصرية عن 43 مواطن من حاملى جنسيات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وزارة الداخلية الإذن لعدد 43 من المتقدمين للتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية

Advertisements جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية والقرار الوزارى 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض من اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية







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