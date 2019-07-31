شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صيام العذراء وحتى عيد صعودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الأقباط الكاثوليك اليوم الأربعاء صوم العذراء، والذي يستمر لمدة أسبوعين وحتى عيد صعود العذراء مريم منتصف أغسطس المقبل من جانبه، هنأ الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك جموع الرعية ببدء الصوم متمنيًا لهم الخير والبركة Advertisements فيما تبدأ الكنائس الأرثوذكسية ، الثلاثاء المقبل الاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم بإقامة قداسات يومية وأمسيات روحية تشمل تماجيد وترانيم ومدائح في السيدة العذراء، فيما ينتهي الصوم الذي يستمر 15 يومًا في الثاني والعشرين من أغسطس من كل عام.

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