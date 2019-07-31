شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشكر الداعمين للمشروع القومى لصكوك الأضاحى لمساندتهم الاولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الأوقاف الشكر لكل الداعمين لمشروع صكوك الأوقاف وفى مقدمتهم أهل الفضل من المصريين الذين يعلون شأن التكافل الاجتماعى من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية وما أولوه من ثقة فى وزارة الأوقاف باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية التى تساهم فى مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

و وجهت الاوقاف الشكر إلى كل وسائل الإعلام والإعلاميين الوطنيين المحترمين الداعمين للمشروع و كل جهات الدولة المساندة لمشروع صكوك أضاحى الأوقاف باعتباره مشروع الدولة تنفذه الأوقاف بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية وليس مشروع الأوقاف وحدها.

Advertisements

و وجهت الاوقاف الشكر لكل المساهمين والمشاركين فى المشروع ، وكل القائمين على المشروع من العاملين بالأوقاف ، مؤكدة أن الوزارة وجميع العاملين بها سيبذلون أقصى جهدهم وطاقتهم ليكونوا عند مستوى هذه الثقة ومن منحوهم إياها من جهة ومن أجل الوصول بالمشروع إلى مبتغاه وهو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.