شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يواصلون امتحانات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم الأربعاء طلاب شهادة الدبلومات الفنية فى جميع التخصصات " تجارى وزراعى وفندقى وصناعى" امتحانات الدور الثانى فى يومها الخامس على التوالى، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مجموعة من المواد الدراسية على رأسها أساسيات الصحة العامة وسوق الأوراق المالية والتوثيق النفسى وعدد من المواد الدراسية الأخرى.

وأكدت غرفة العمليات المركزية أنه تم التأكد من وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان وإن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم.

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وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة، كما تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.