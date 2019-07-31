غدًا.. "دينية النواب" تناقش استعدادات موسم الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تعقد لجنة الشئون الدينية، بمجلس النواب، اجتماعًا، غدا الخميس؛ لبحث ترتيبات موسم الحج والوقوف على الاستعداد الحكومية لمساعدة الحجاج، في أداء الفريضة.

وأكدت لجنة الشئون الدينية، توجيه الدعوة إلى ٥ وزارات هي: الصحة والتضامن والداخلية والأوقاف والسياحة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، الأربعاء، أن الاجتماع يستهدف تأكيد ضرورة وجود غرفة عمليات على أعلى مستوى، لتلقي شكاوى الحجاج المصريين، وسرعة التعامل مع أي عوائق قد تواجههم خلال أداء المناسك، مع ضرورة توفير أماكن إقامة قريبة من المناسك، وكذلك ضمان وجود وسائل انتقال مكيفة ومريحة لتسهيل مهمة حجاج بيت الله الحرام.