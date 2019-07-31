برلمانية تشيد بمؤتمر الشباب والعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بافتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور كبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.

وأكدت في بيان اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر، أكدت أن المصريين هم أصحاب الفضل في تجاوز المرحلة الصعبة الماضية.

وأشارت النائبة إلى حجم الإنجازات المبهرة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي كشف عنها المؤتمر من خلال تسليط الضوء والإعلام عليها.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.