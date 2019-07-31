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قرار وزاري بتخفيض الرسوم الإدارية لمصر للطيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدر وزير الطيران المدني، القرار رقم 223، لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن تخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق لشركة مصر للطيران، لتصبح 5% بدلًا من 10%.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.

وجاء نص القرار كالتالي:

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