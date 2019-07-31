قرار وزاري بتخفيض الرسوم الإدارية لمصر للطيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أصدر وزير الطيران المدني، القرار رقم 223، لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن تخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق لشركة مصر للطيران، لتصبح 5% بدلًا من 10%.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.
وجاء نص القرار كالتالي:
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