محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أصدرت وزارة الداخلية، قرارين بالسماح لـ43 شخصًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، القرارين رقم 1210، 1211، لسنة 2019، الموقع من مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وجاء نص القرار والأسماء كالتالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 43 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.