أخبار مصر | بعثة الحج بالتضامن: اختيار 270 مشرفا ومشرفة لتسهيل إجراءات الحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الحج بالتضامن: اختيار 270 مشرفا ومشرفة لتسهيل إجراءات الحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أيمن عبد الموجود رئيس بعثة جج الجمعيات الأهلية، حجاج الجمعيات الأهلية باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان.

وأضاف عبد الموجود، إنه تم تخصيص مشرفين لاستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم، حيث تم اختيار 270 مشرفا ومشرفة، بواقع مشرف لكل 45 حاجا، منهم 10 مشرفات وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهي عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع أخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس المقبل.