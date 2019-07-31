أخبار مصر | التأمين الأجتماعي ينظم ندوة تثقيفية في مجال التأمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأمين الأجتماعي ينظم ندوة تثقيفية في مجال التأمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، السبت المقبل، ندوة تثقيفية فى مجال التأمين الاجتماعى، وذلك بمبنى الصندوق 8 شارع الألفى القاهرة، حيث يتم خلال الندوة مناقشة الجوانب المتعلقة بـ "ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد" لما له من أهمية بالغة لدى قطاع عريض من العاملين بالجهاز الادارى للدولة.​

يشارك فى فعاليات الندوة عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وعدد من مسئولى التأمينات والمعاشات بالمناطق التأمينية بالإضافة إلى مجموعة من قيادات القطاع الحكومى.