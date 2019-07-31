أخبار مصر | بعثة الحج بالتضامن: استمرار سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الحج بالتضامن: استمرار سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن سفر أفواج حج الجمعيات الأهلية يتوالى إلى المدينة المنورة، حتى الأحد المقبل، لنقل 12 ألف حاج.

وناشد رئيس بعثة الحج، الحجاج بإتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء 23يوليو، في سفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي الحجازية، لأداء الشعائر المقدسة وأداء فريضة الحج.

وأشار رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أنه تم تخصيص عدد من مشرفي المديريات لمساعدة الحجيج وإنهاء الأوراق الخاصة بهم، خاصة لكبار السن منهم، حيث تكثف مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات جهودها لمتابعة عمليات التفويج وخدمة الحجيج وتسهيل إجراءاتهم.