أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: تفويج 1006 حاج إلى مكة المكرمة اليوم

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهما 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم.

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي أن اليوم الأربعاء 31 من يوليو سيشهد تفويج ١٠٠٦ حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات وشمال سيناء وجنوب سيناء والمؤسسة والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، كما سيشهد تفويج حجيج أسوان من مطار أسوان وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة.

وأكد عبد الموجود، أن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 من أغسطس القادم، مشيرا إلى غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وان أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

وأوضح عبد الموجود أن حالة الحجيج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة، مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.