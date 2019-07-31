أخبار مصر | طقس الأربعاء.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأربعاء.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 22 32

سيوة 23 38

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

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نخل 23 37

نويبع 29 38

طابا 28 36

كاترين 20 33

الطور 26 36

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 41

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 40

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

حلايب 30 36

رأس حدربة 29 35