شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الفريق أول صدقي صبحي، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له إلى نواكشوط، فجر الأربعاء، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

قال مصدر رسمي موريتاني إن الفريق أول صبحي سيترأس الوفد المصري ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المقرر أن تقام، الخميس.

كان في استقبال «صبحي» في مطار نواكشوط الدولي وفد موريتاني رفيع المستوى والسفير أحمد سلامة، سفير مصر لدى موريتانيا، والقتصل المصري المستشار عمرو كريم، والمستشار الثقافي، الدكتور نشأت ضيف.