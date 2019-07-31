شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تواجه "الزراعة" التقلبات المناخية على المحاصيل × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من الإجراءات التنفيذية التى اتخذها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، لمواجهة التقلبات الجوية و التغيرات المناخية للحد من تأثيرها على إنتاج المحاصيل الزراعية. -استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الزراعية وقليلة الاستهلاك للمياه. -حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه. -مواصلة تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى بأراضى بالوادى والدلتا. - حملات توعية وأرشادية للمزراعين للتعرف بمخاطر التغيرات المناخية. Advertisements -توفير تقاوى للمحاصيل مبكرة النضج. -تكثيف النشرات الإرشادية للمزراعين من خلال الأرصاد الجوية ومركز المناخ. -تكثيف الدراسات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية المستقبلية وكيفية مواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها. -عمل نشرة مناخية زراعية توضح تأثير كل يوم على إنتاجية المحاصيل الرئيسية. -عمل نشرة بميعاد لزراعة كل محصول، تأثير العوامل الجوية على انتشار بعض الأمراض والحشرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كيف تواجه "الزراعة" التقلبات المناخية على المحاصيل × 9 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.