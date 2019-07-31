شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حزمة إرشادية حول طرق تسميد وحرث محصول الفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حول طرق تسميد وحرث محصول الفراولة الصيفية خلال شهر أغسطس المقبل .

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أنه بالنسبة لزراعات الفراولة الصيفية يجرى تجهيز الأرض للزراعة بالحرث الجيد وإزالة الحشائش المعمرة مثل النجيل والحلفا ويضاف من 10 :20 م3 سماد بلدى للفدان، مشددا على إعادة حرث الأرض مرة أخرى وتروى رية كاذبة لاستنبات الحشائش ثم تحرث الأرض .

وأوضح، التقرير، لأنه لابد من الحرث مرة اخرى لتخلص من الحائش المستنبتة بعد الرية الكاذبة، و إضافة سماد السوبر فوسفات نثرا قبل التخطيط بمعدل 50: 100 كجم للفدان، بالإضافة الى تخطيط الأرض بمعدل 9 :10 خطوط فى القصبتين وتقسم إلى فرد وتمسح الخطوط جيدا .

وتابع التقرير، أنه بالنسبة، للزراعات المعقرة، تزال الأوراق الجافة للنباتات المعقرة من العام الماضى وتنظف الأرض من الحشائش وتسمد بمعدل 50 كجم سلفات نشادر للفدان شهريا، مكافحة المن والذبابة البيضاء وكذلك الأمراض الفطرية مثل تبقع الأوراق والبياض الدقيقى باستخدام المبيدات الموصى بها.