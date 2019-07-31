ليلى تطلب خلع زوجها: "اتبرعت بالكلى لأمي ولما رجعت طالبني بحقوقه الشرعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "ليلى. ع" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها: "جوزي كل همه حقوقه الزوجية رغم معاناتي بسبب تبرعي بالكلى لوالدتي".

تروي "ليلي" 32 سنة، ربة منزل: "تزوجت منذ 3 سنوات من "سامي. م" 36سنة، بعد فترة خطبة استمرت سنة ونصف، وقتها اقتنعت بأسلوبه الذي تظاهر به أمامي بخوفه وحبه لي، لكن تغير حاله تمامًا عقب الزواج".

تابعت الزوجة: "زوجي أصر على معاقبتي بسبب وقوفي بجانب والدتي أثناء مرضها وتبرعي لها بالكلى، وبعدها رفض تحمل نفقات علاجي، فزوجي حالته المادية ميسورة، فشعرت حينها بقسوة قلبه، ورغم تعبي وجلوسي بالسرير فترة مرضي طالبني زوجي خلال هذه الفترة بحقوقه الشرعية".

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تكمل الزوجة: "كان هذا هو الخلاف الأول مع زوجي، وطالبته وقتها بالطلاق لكنه رفض، وهددني بالضرب والإهانة، فلم اعتراض على ما يقوله، خوفًا من تهديده، فزوجي لم يكن يتناول المخدرات نهائياً، لكني اكتشفت فجأة تناوله للخمر أثناء ذهابي للنوم".

استكملت الزوجة: "تحدثت مع والدي وعرضت ما فعله زوجي وما أشعر به من حزن، فقرر والدي التحدث معه وأهله ووضع حل لوقف أسلوب العنف الذي يمارسه معي، فتحدث زوجي وقتها بأسلوب غير لائق، أجبر والدي على الخروج من شقتي".

أشارت ليلى: بعدها حاول زوجي مصالحتنا لكني لا أحترم هذا الأسلوب في التعامل وشعرت وقتها باستحالة المعيشة معه، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 380 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.