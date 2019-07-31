اليوم.. محاكمة متهمين بقضية " أحداث ماسبيرو الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأربعاء،جلسة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

أسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.