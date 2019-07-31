محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (أ ش أ):
وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والوفد المرافق له إلى نواكشوط فجر اليوم الأربعاء في زيارة لموريتانيا يشارك خلالها حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال مصدر رسمي موريتاني، إن الفريق أول صبحي سيترأس الوفد المصري ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المقرر أن تقام يوم غد الخميس.
وكان في استقبال صبحي بمطار نواكشوط الدولي ، وفد موريتاني رفيع المستوى والسفير أحمد سلامة سفير مصر لدى موريتانيا والقتصل المصري المستشار عمرو كريم والمستشار الثقافي الدكتور نشأت ضيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس لشؤون الدفاع يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.