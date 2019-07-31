"شارك في سباق جري بطرف صناعي".. "الكيلاني" قصة نجاح بمؤتمر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد عبدالناصر:

استعرض محمد الكيلاني، أحد المشاركين في فيلم "بطل كل يوم" الذي عرض بمؤتمر الشباب، أمس الثلاثاء، تجربة نجاحه بعد بتر قدمه وتركيب طرف صناعي، والبدأ في ممارسة رياضة الجري.

وقال الكيلاني، في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر الشباب، إنه حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات، وهو أول مصري يشارك في سباقات الجري بطرف صناعي، من خلال تحدي الجري من القاهرة للسخنة، لافتًا إلى أن إصابته حدثت منذ 7 سنوات عندما كان في أول عام له بكلية نظم المعلومات.

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وأضاف: "بدأت حكاية حبي للمارسة الرياضة بعد إصابتي بـ6 أشهر، ودخول والدي في اكتئاب حاد بسبب الحادثة، لذلك بدأت اشتغل على نفسي وكنت أول مصري يشارك في سباقات الجرب بطرف صناعي".

وأكد الكيلاني، أن فيلم "بطل كل يوم" يستعرض حياة الأبطال الذين استطاعوا التغلب على إعاقتهم ووجهوا رسالة "مافيش حاجة اسمها اعاقة"، لافتًا إلى أن "كل حاجة في البداية بتبقي صعبة جدا، لكن أهم حاجة وجود تصميم وقوة".

وأضاف: "أنا مبسوط أن الرسالة وصلت لكل الناس، وممكن تكون رسالة تحفيز لبعض الناس".