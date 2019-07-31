أخبار مصر | أثري يحصى 50 كلمة غير عربية في العامية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثري يحصى 50 كلمة غير عربية في العامية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اللهجة العامية المصرية تزخر بالعديد من الكلمات الغير عربية الأم ما أصوله مصري قديم وأخرى ترجع للغة القبطية، وثالثة تركية وفارسية.

بل أن هناك كلمات أصولها إنجليزي وفرنسي وإيطالي ويوناني وألماني، وفي هذا الشأن قال شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز، إن سبب تواجد الكلمات الأوربية فى لهجتنا هو كثرة تواجد الجنسيات الأوربية بمصر خاصة خلال فترة حكم أسرة محمد علي ووجودهم في كثير من المواقع الهامة بالدولة وكذلك منهم من أقام وعمل بمصر فنقل لنا بعض كلمات من لغته إضافة لفترة الاحتلال الإنجليزي.

وأضاف فوزي في تصريحاته للفجر أنه بالإضافة لما سبق أن ألفاظ من اللغة العربية دخلت أيضًا إلى الفارسية والتركية بل وأيضا إلى اللغات الأوربية، وأشار إلى أننا نستطيع تقسيم الكلمات الدخيلة على العامية المصرية

فمثلًا لو بدأنا بالكلمات ذات الأصول المصرية القديمة والقبطية نجد كلمة أمبو التي يرددها الطفل للدلالة على عطشه فهي كلمة مصرية قديمة، كذلك كلمه بح أي "انتهى" فهي أيضًا من لهجة قدماء المصريين.

ومن اللغة القبطية نجد أن كلمة بخ للتخويف وهي بالقبطية تعني العفريت، وكذلك كلمة بعبع وهي اسم عفريت مصري قديم، وهي قبطية من بوبو، وكذلك كلمة بصارة الأكلة القبطية الشهيرة والقلقاس والأوطة أيضًا هي كلمات قبطية الأصل.

وقال فوزي إن الكلمات ذات الأصل الفارسي والتركي أيضًا موجودة في العامية المصرية مثل كلمة دولاب فهي فارسية واللغة الفارسية هي لغة هندوأوربية، وكذلك كلمه هانم أصلها خانم الفارسية، وكلمة دستور فهي فارسية الأصل وتعنى التصريح أو الإذن أو القواعد والقوانين.

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وأشار أيضًا إلى أن كلمة كردان وهو العقد الذي ترتديه النساء ذات أصل فارسي والكلمة معناها الرقبة بالفارسية، وكذلك كلمة أوج أي قمة ذات أصل فارسي.

أما الكلمات ذات الأصل التركي فقال فوزي نجد كلمة بك، وباشا، وأورطة وهي فرقه الجيش للدلاله على كثرة العدد وتقال لمن لديه أولاد كثيرين مثلا "دا عنده أورطة عيال"، وكلمة قشلاق أي المعسكر، وآلاجه ويقصد بها آخر حلاوة أو شياكة، وأيضا كلمة أودة أي حجرة أصلها تركي.

أما الكلمات ذات الأصل الأوروبي فقال فوزي نجد أن العملات المعدنية يقال لها الريال وهي كلمة أسبانية، والقرش أصله غرش ألماني، وكلمة دُش فرنسية وتعني رشاش المياه، وصالة فرنسية تعني الردهة، وكلمه الكوفرته أي الغطاء بالفرنسية، وكذلك بلكونة أصلها فرنسي، وكلمة موكيت فرنسية وغيرها كثير من الكلمات ذات الأصل الفرنسي.

وأشار إلى أن الكلمات ذات الأصل الإنجليزي فمنها ساندوتش وماركة، وبيكيني، وأيس كريم وماتش، وزيرو، وهاي لايف.

أما الكلمات ذات الأصل الإيطالي فنجد كلمات البوسطة، والبورصة، وفابريكة، لوكاندة، وبرنيطة، وجوانتي وفينو ومكرونة وكرتون وغيرها من الكلمات.

وهناك كلمات ذات أصل يوناني مثل فندق، وأسفلت، وتربيزة، واسطبل، وكانت تلك بعض النماذج للكلمات الدارجة بيننا ذات الأصول الغير عربية.