شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 31 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم المؤتمر الوطني للشباب، في نسخته السابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعماله تحت شعار «ابدع انطلق»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.

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يبدأ مكتب تنسيق القبول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للناجحين في الثانوية العامة، ويستمر حتى الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل.

تعقد دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج «المؤشر العالمي للفتوى (GFI) للنصف الأول من العام 2019»، وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية.

تُسير شركة مصر للطيران 17 رحلة جوية إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة لنقل 3786 حاجا من حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.