شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 فلاحين من محافظة بنى سويف بمسابقة ترشيد استهلاك المياه للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل 4 مزارعين من محافظة بنى سويف للمرحلة التانية من تصفيات المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه للمزارعين اللي تنظمها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وقدم المزارعون تجاربهم المميزة في استخدام أساليب الري الحديث لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، ومن المقرر أن يتم تكريم التجارب الفائزة فى أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالبت الوزارة المزارعين بالترويج ونشر تجارب الري الحديث فى نطاق الأراضي الزراعية المجاوره لهذه التجارب حتى يستطيع أكبر قدر من المزارعين التعرفعلى فوائد تلك التجارب، ومن ثم تعميمها لترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال روابط مستخدمى المياه خاصة بعد نجاح الفائزين في مسابقة العام الماضي فى نشر تجاربهم بمحافظاتهم.

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أكدت الوزارة، على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التى تواجهها الدولة من ندرة المياه، مطالبة بضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات وهو أحد أهم محاور الخطه القومية لموارد المياه وإستراتيجية الوزارة.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع بهدف مساعدة الحكومة المصرية، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى في جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030 وللمساعدة في تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية 2037.

وخصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 4.2 مليون يورو، سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة فى تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية، و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، ووضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، و إعداد الدراسات الفنية المتكاملة.