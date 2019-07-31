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حجاج الجمعيات من جنوب وشمال سيناء وأسوان يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الأربعاء، حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان ، وبعض حجاج الجمعيات الأهلية المركزية، حيث سيتم  تفويج الحجاح  إلى مكة المكرمة ، على أن تتوالى باقى أفواج حجاج الجمعيات  خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعىّ قد أكدت أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدار ساعات اليوم، وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وأن حالة  الحجاج  مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة.

وأن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة و يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579+

 

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